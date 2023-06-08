«Отсечь коридор в Крым»: Рогов назвал цель ночного наступления ВСУ на Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление на Запорожском направлении, чтобы выйти до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН.

В ночь на 8 июня Владимир Рогов сообщил, что танковая группа ВСУ начала наступление на Ореховском участке Запорожского направления — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Тогда он отметил, что идет «бой высокой интенсивности». В разговоре с НСН Рогов уточнил, что российские военные продолжают отбивать атаку.