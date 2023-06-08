«Отсечь коридор в Крым»: Рогов назвал цель ночного наступления ВСУ на Запорожье
ВСУ стали использовать максимальное количество живой силы и техники на Запорожском направлении за все время спецоперации, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление на Запорожском направлении, чтобы выйти до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН.
В ночь на 8 июня Владимир Рогов сообщил, что танковая группа ВСУ начала наступление на Ореховском участке Запорожского направления — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Тогда он отметил, что идет «бой высокой интенсивности». В разговоре с НСН Рогов уточнил, что российские военные продолжают отбивать атаку.
«Активные боевые действия идут. Противнику удалось занять одну высоту в районе населенного пункта Работино. Наши ребята их оттуда выбивают. Со стороны Украины идет авиация, артиллерия, максимальная атака в ночное время суток. Они используют максимальное количество живой силы и техники на Запорожском направлении за все время спецоперации. Цель очевидна – прорвать оборону, выйти к Токмаку и на оперативный степной простор до Азовского моря, чтобы отсечь сухопутный коридор (в Крым – ред. НСН)», - сказал Рогов.
Ранее, 7 июня, The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщал, что ВСУ уже начали контрнаступление. При этом в США также считают, что основная цель атаки — это перерезать сухопутный коридор, соединяющий Крым и другие территории, которые находятся под российским контролем, сообщает «Радиоточка НСН».
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