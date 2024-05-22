Основатель Blackwater заявил о передаче Украине устаревшего оружия
Американские власти поставляют Киеву устаревшее оружие, которое не поможет военным Вооруженных сил Украины изменить ситуацию на фронте, сообщил журналисту Такеру Карлсону основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс.
По его словам, образцы вооружений, изготовленные десять лет назад, сейчас стоят «в четыре, в пять раз больше». Эксперт назвал это аферой, которую оплатило Минобороны США.
Он отметил, что выделяемые на помощь Украине средства поступают пяти крупным американским оборонным подрядчикам. Принс указал, что Россия сможет добиться «абсолютного унижения Запада», тогда как украинские военные не смогут оттеснить российские силы.
Ранее заместитель главы Министерства обороны США Билл Лаплант признал провал поставленного на Украину оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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