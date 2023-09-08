Балицкий заявил о подбитии второго танка Challenger 2 в Запорожье
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подбитии второго танка Challenger 2 в Запорожье.
Несколько дней назад стало известно, что британский Challenger 2 уничтожили в бою впервые почти за 30 лет.
По данным The Guardian, Challenger 2 поступил на вооружение в 1994 и до сих пор ни разу не был уничтожен. Отмечается, что в 2003 боевая машина была уничтожена в Ираке дружественным огнем.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в зоне проведения спецоперации уничтожен первый британский танк Challenger 2. Военкоры пишут, что машина, приписанная к резервной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, предположительно, была уничтожена ударом артиллерии, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru