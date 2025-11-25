Совбез РФ: В реестр контролируемых лиц внесли свыше 775 тысяч иностранцев

В России в реестр контролируемых лиц с февраля 2025 года внесли более 775 тысяч иностранцев. Как пишет «Российская газета», об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Как пишет RT, речь идёт о новом правовом режиме высылки в отношении иностранцев, утративших законные основания для пребывания или проживания в России. Это влечёт за собой ограничения, запреты и последующую депортацию.

По его словам, данная система позволяет таких лиц и принимать оперативные меры в случае нарушения миграционного законодательства.

Ранее Госдума окончательно одобрила проект закона, ужесточающий получение полисов обязательного медстрахования для трудовых мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
