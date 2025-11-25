Зеленский готов встретиться с Трампом и завершить работу над мирным планом

По его словам, Зеленский желает, чтобы встреча прошла «как можно скорее», не исключено, что во время Дня благодарения 27 ноября.

Ермак указал, что американские и украинские официальные лица согласовали большинство аспектов модернизированного мирного плана. Однако вопрос территорий Зеленский намерен обсудить лично с Трампом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в работе над мирным планом осталось урегулировать «несколько деликатных, но не непреодолимых деталей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».