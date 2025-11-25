Зеленский готов встретиться с Трампом и завершить работу над мирным планом

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом чтобы завершить работу над мирным соглашением. Как пишет Axios, об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак

По его словам, Зеленский желает, чтобы встреча прошла «как можно скорее», не исключено, что во время Дня благодарения 27 ноября.

Ермак указал, что американские и украинские официальные лица согласовали большинство аспектов модернизированного мирного плана. Однако вопрос территорий Зеленский намерен обсудить лично с Трампом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в работе над мирным планом осталось урегулировать «несколько деликатных, но не непреодолимых деталей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

