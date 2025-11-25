Туристический налог в Курской области заплатят любители командировок
Регион не был привлекательным для туристов даже до начала СВО, а введение налога турпоток не увеличит, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Регионы восприняли введение туристического налога как обязанность и его начали вводить даже совсем не туристические города, а заплатить новые сборы придется тем, кто едет в командировку или к знакомым, рассказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
О том, что власти Курска ввели туристический налог с 2026 года, сообщается на странице Курского городского собрания. Она составит 2% от стоимости проживания и будет постепенно увеличиваться. Средства поступят в бюджет города.
«Регионам дали возможность вводить налог или не вводить, а они восприняли это не как возможность, а как обязанность. Удобно же вдруг ни с того ни с сего увеличить бюджет региона на десятки миллионов рублей. Понятно, что это никак не будет способствовать росту турпотока в Курскую область. Скорее, наоборот. Но тем не менее, люди все равно будут по каким-то командировочным делам приезжать, к родственникам, друзьям, знакомым. Вот эти люди и будут платить этот налог», - считает Мкртчан.
Курская область не входила в число привлекательных для туристов регионов даже до вторжения в нее украинской армии и регулярных обстрелов со стороны Украины в ходе СВО.
«Курская область мало интересна с точки зрения туризма пока идет СВО. Я бы посоветовал дождаться ее окончания, а потом вводить налог. Все мы помним нехорошие события в регионе, они еще свежи и не улеглись в народной памяти. Но Курская область никогда не входила в первые два десятка по привлекательности для туристов даже в мирное время. Они посмотрели, что туристический налог ввел Ставропольский, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская, Калининградская область, Алтай, Байкал - те регионы, куда массово едут туристы. Зачем же его водить в Пензенской области или в Тамбовской, Липецкой, Курской и Белгородской?», - вопрошает вице-президент альянса.
Число китайских туристов вряд ли резко увеличится, поскольку за выездным отдыхом граждан Китая следит правительство, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алена Свиридова назвал ИИ в музыке спарринг-партнером
- Туристический налог в Курской области заплатят любители командировок
- Россиянам объяснили причины декабрьского цейтнота на работе
- Россиян не коснется: Зачем Apple борется с экспортом iPhone из Индии
- Мерц раскритиковал низкую занятость украинских беженцев в Германии
- «Ангара-1.2» успешно доставила военные аппараты на орбиты
- Совбез РФ: В реестр контролируемых лиц внесли свыше 775 тысяч иностранцев
- Зеленский готов встретиться с Трампом и завершить работу над мирным планом
- Скончался директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков
- Черногория подтвердила, что введет визы для россиян к осени 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru