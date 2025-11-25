Регионы восприняли введение туристического налога как обязанность и его начали вводить даже совсем не туристические города, а заплатить новые сборы придется тем, кто едет в командировку или к знакомым, рассказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

О том, что власти Курска ввели туристический налог с 2026 года, сообщается на странице Курского городского собрания. Она составит 2% от стоимости проживания и будет постепенно увеличиваться. Средства поступят в бюджет города.

«Регионам дали возможность вводить налог или не вводить, а они восприняли это не как возможность, а как обязанность. Удобно же вдруг ни с того ни с сего увеличить бюджет региона на десятки миллионов рублей. Понятно, что это никак не будет способствовать росту турпотока в Курскую область. Скорее, наоборот. Но тем не менее, люди все равно будут по каким-то командировочным делам приезжать, к родственникам, друзьям, знакомым. Вот эти люди и будут платить этот налог», - считает Мкртчан.