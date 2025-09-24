В Новороссийске и Туапсе при атаке дронов погибли двое и пострадали 16 человек

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что в результате атак украинских беспилотников в Новороссийске и Туапсе пострадали 16 человек, двое из них погибли.

По ее данным, в Новороссийске девять человек госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии и готовятся к транспортировке в краевую больницу, троим помощь оказали амбулаторно.