В Новороссийске и Туапсе при атаке дронов погибли двое и пострадали 16 человек

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что в результате атак украинских беспилотников в Новороссийске и Туапсе пострадали 16 человек, двое из них погибли.

По ее данным, в Новороссийске девять человек госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии и готовятся к транспортировке в краевую больницу, троим помощь оказали амбулаторно.

В Туапсе при атаке дронов пострадали два человека

В Туапсе в районную больницу доставили двух пострадавших средней тяжести, среди них есть несовершеннолетний.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал атаку на центр Новороссийска «чудовищной» и подчеркнул, что региональные службы работают на месте происшествий, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
