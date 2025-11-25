«Ангара-1.2» успешно доставила военные аппараты на орбиты

Минобороны сообщило, что ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» вывела на целевые орбиты космические аппараты, запуск которых был выполнен в интересах ведомства. Старт состоялся во вторник в 16:42 мск на космодроме Плесецк и прошел в штатном режиме.

По данным военного ведомства, после отделения от стартового стола ракета была взята на сопровождение наземным автоматизированным комплексом управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.