«Ангара-1.2» успешно доставила военные аппараты на орбиты

Минобороны сообщило, что ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» вывела на целевые орбиты космические аппараты, запуск которых был выполнен в интересах ведомства. Старт состоялся во вторник в 16:42 мск на космодроме Плесецк и прошел в штатном режиме.

По данным военного ведомства, после отделения от стартового стола ракета была взята на сопровождение наземным автоматизированным комплексом управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Минобороны РФ запустило ракету «Ангара-1.2»

В установленный расчетами момент аппараты достигли заданных орбит и были переведены под контроль наземных средств космических войск ВКС.

Связь с космическими аппаратами стабильна, телеметрия поступает регулярно, а бортовые системы функционируют нормально, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:МинобороныКосмодромКосмосВКС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры