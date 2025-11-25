«Ангара-1.2» успешно доставила военные аппараты на орбиты
Минобороны сообщило, что ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» вывела на целевые орбиты космические аппараты, запуск которых был выполнен в интересах ведомства. Старт состоялся во вторник в 16:42 мск на космодроме Плесецк и прошел в штатном режиме.
По данным военного ведомства, после отделения от стартового стола ракета была взята на сопровождение наземным автоматизированным комплексом управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
В установленный расчетами момент аппараты достигли заданных орбит и были переведены под контроль наземных средств космических войск ВКС.
Связь с космическими аппаратами стабильна, телеметрия поступает регулярно, а бортовые системы функционируют нормально, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ангара-1.2» успешно доставила военные аппараты на орбиты
- Совбез РФ: В реестр контролируемых лиц внесли свыше 775 тысяч иностранцев
- Зеленский готов встретиться с Трампом и завершить работу над мирным планом
- Скончался директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков
- Черногория подтвердила, что введет визы для россиян к осени 2026 года
- «Вряд ли полетит»: В отрасли усомнились в успехе Российской орбитальной станции
- Тренд на Вологду: Почему в России ограничивают продажу алкоголя
- Союз пешеходов потребовал ограничить скорость электровелосипедов 8 км/ч
- Европарламент принял резолюцию с призывом лишить Венгрию голоса в Совете ЕС
- Белый дом: В переговорах по Украине осталось проработать «деликатные детали»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru