Россиянам объяснили причины декабрьского цейтнота на работе

Декабрьская спешка на работе связана прежде всего с попытками завершить задачи, которые накапливались в течение года, а также с началом подготовки отчетности. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-директор сервиса управления рабочими процессами Kaiten Алеся Шахова. По ее словам, в конце года сотрудникам приходится собирать данные, сверять показатели и проверять документы, что усиливает ощущение нехватки времени.

Шахова отметила, что ощущение цейтнота нередко формируется из-за укоренившейся установки о необходимости закрыть все дела до Нового года, даже если практической необходимости в этом нет. Она подчеркнула, что календарная смена года никак не ограничивает выполнение большинства задач, которые можно спокойно перенести на январь. Однако приближение праздников создает иллюзию возросшего объема работы.