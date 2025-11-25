Россиянам объяснили причины декабрьского цейтнота на работе
Декабрьская спешка на работе связана прежде всего с попытками завершить задачи, которые накапливались в течение года, а также с началом подготовки отчетности. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-директор сервиса управления рабочими процессами Kaiten Алеся Шахова. По ее словам, в конце года сотрудникам приходится собирать данные, сверять показатели и проверять документы, что усиливает ощущение нехватки времени.
Шахова отметила, что ощущение цейтнота нередко формируется из-за укоренившейся установки о необходимости закрыть все дела до Нового года, даже если практической необходимости в этом нет. Она подчеркнула, что календарная смена года никак не ограничивает выполнение большинства задач, которые можно спокойно перенести на январь. Однако приближение праздников создает иллюзию возросшего объема работы.
При этом, добавила эксперт, декабрь действительно сопровождается рядом жестких дедлайнов, которые перенести невозможно. Для более эффективной организации работы в преддверии праздников Шахова предложила несколько практических шагов. В первую очередь она рекомендовала собрать все критичные задачи в одном месте, чтобы оценить реальный объем дел и не упустить важное. Чем раньше сформирован такой список, тем проще пережить нагрузку, подчеркнула специалист.
Также она посоветовала заранее обсудить с руководством и коллегами критерии срочности, чтобы не пытаться выполнить все одновременно и сохранить концентрацию. Кроме того, Шахова предложила планировать работу короткими отрезками. По ее словам, при возрастающем потоке поручений лучше опираться на недельные планы, а в месячном оставлять лишь одно-два ключевых направления — например, подготовку годового отчета, передает «Радиоточка НСН».
