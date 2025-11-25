Мерц раскритиковал низкую занятость украинских беженцев в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уровень трудовой занятости среди украинских беженцев в стране остается неприемлемо низким и, по его мнению, должен быть существенно выше. Об этом он сообщил во время выступления перед представителями объединения работодателей BDA.

Мерц напомнил, что в Германии доля трудоустроенных граждан Украины составляет менее 30% — один из самых низких показателей в Евросоюзе. В ряде стран этот уровень, по его словам, достигает 70-80%. Канцлер подчеркнул, что такие данные он считает недопустимыми.