Мерц раскритиковал низкую занятость украинских беженцев в Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уровень трудовой занятости среди украинских беженцев в стране остается неприемлемо низким и, по его мнению, должен быть существенно выше. Об этом он сообщил во время выступления перед представителями объединения работодателей BDA.
Мерц напомнил, что в Германии доля трудоустроенных граждан Украины составляет менее 30% — один из самых низких показателей в Евросоюзе. В ряде стран этот уровень, по его словам, достигает 70-80%. Канцлер подчеркнул, что такие данные он считает недопустимыми.
Он также связал проблему с действующей системой социальных выплат. На прошлой неделе федеральное правительство утвердило закон, согласно которому украинцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, лишатся доступа к базовому пособию Bürgergeld и будут получать более низкие выплаты, назначаемые просителям убежища.
Мерц отметил, что поддержка беженцев остается важной задачей, однако те из них, кто способен работать, не должны продолжать жить за счет базового пособия. По его словам, перевод украинских граждан на иной вид помощи повысит их мотивацию искать работу и выходить на немецкий рынок труда, передает «Радиоточка НСН».
