Российская компания представила первых «птиц-биодронов» с нейроинтерфейсом

Российская компания Neiry объявила о создании «биодронов» — голубей, в мозг которых имплантированы нейроинтерфейсы, позволяющие дистанционно управлять их полетом. Разработчики заявили, что технология готова к опытному внедрению и может использоваться для длительного мониторинга инфраструктурных объектов.

Согласно описанию проекта, в мозг птиц имплантируются электроды собственной разработки, подключенные к стимулятору и контроллеру, размещенным в небольшом рюкзачке на спине. Операции проводятся серийно с помощью стереотаксической установки, позволяющей точно размещать электроды в нужных зонах без применения дорогостоящих КТ или МРТ. Управление осуществляется за счет нейростимуляции определенных участков мозга: оператор задает маршрут, а птица выполняет его сразу после операции, без этапа дрессировки.