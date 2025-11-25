Российская компания представила первых «птиц-биодронов» с нейроинтерфейсом

Российская компания Neiry объявила о создании «биодронов» — голубей, в мозг которых имплантированы нейроинтерфейсы, позволяющие дистанционно управлять их полетом. Разработчики заявили, что технология готова к опытному внедрению и может использоваться для длительного мониторинга инфраструктурных объектов.

Согласно описанию проекта, в мозг птиц имплантируются электроды собственной разработки, подключенные к стимулятору и контроллеру, размещенным в небольшом рюкзачке на спине. Операции проводятся серийно с помощью стереотаксической установки, позволяющей точно размещать электроды в нужных зонах без применения дорогостоящих КТ или МРТ. Управление осуществляется за счет нейростимуляции определенных участков мозга: оператор задает маршрут, а птица выполняет его сразу после операции, без этапа дрессировки.

Роботы или инопланетяне: В России поспорили, кто заменит мигрантов

На сайте компании уточняется, что голуби модели PJN-1 визуально отличаются от обычных лишь проводом интерфейса и рюкзачком с электроникой. Предполагается, что такие биодроны смогут выполнять экологический и промышленный мониторинг, участвовать в поисково-спасательных работах и дополнительно обеспечивать безопасность.

В качестве преимущества перед обычными беспилотниками Neiry называет практически неограниченную автономность. Птица живет естественной жизнью, а электроника питается от солнечных батарей. Риск аварии, по оценке компании, сопоставим с вероятностью падения самой птицы, что делает использование технологии безопасным для городской среды, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоботыПтицы

Горячие новости

Все новости

партнеры