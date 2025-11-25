Предупреждение Apple индийских магазинов о санкциях из-за экспорта iPhone в Россию направлено на предотвращение незаконного оборота телефонов на теневых рынках, но это не значит, что российские покупатели останутся без элитного гаджета, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный. На Россию проблема проецируется из-за того, что половина от серого импорта поступает именно сюда.

Ранее издание Business-standard сообщило, что iPhone могут перестать продавать в России. Компания Apple уже предупредила магазины из Индии, что если купленные ими устройства активируют в течение 90 дней с российской SIM-картой, поставки будут заблокированы.

«Apple в последние годы прикладывает огромные усилия, чтобы перенести производство из Китая в другие регионы - очевидно, на случай продолжения торговой войны США и Китая или еще более серьезных конфликтов. Поэтому Индия важна для Apple и как производственная база, и как гигантский рынок сбыта. Но при этом Индия не самая богатая страна, и там действуют региональные цены, поэтому многим индийским поставщикам выгоднее продавать технику на экспорт, при чем не только в Россию, но и на Ближний Восток или в развивающуюся Африку. В связи с этим Apple приняла решение надавить на индийских дистрибуторов. При этом блокировкой смартфонов пользователям не угрожают. Более того, через 90 дней, как это зачастую бывает с айфонами, они уже не совсем вроде как и новые, поэтому активируй уже, где хочешь», - пояснил Подстрешный.