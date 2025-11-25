Россиян не коснется: Зачем Apple борется с экспортом iPhone из Индии
Предупреждение индийским поставщикам в Россию связана с борьбой Apple с теневым рынком, блокировками пользователям американская компания не грозит, заявил НСН директор «Навигатора» Константин Подстрешный.
Предупреждение Apple индийских магазинов о санкциях из-за экспорта iPhone в Россию направлено на предотвращение незаконного оборота телефонов на теневых рынках, но это не значит, что российские покупатели останутся без элитного гаджета, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный. На Россию проблема проецируется из-за того, что половина от серого импорта поступает именно сюда.
Ранее издание Business-standard сообщило, что iPhone могут перестать продавать в России. Компания Apple уже предупредила магазины из Индии, что если купленные ими устройства активируют в течение 90 дней с российской SIM-картой, поставки будут заблокированы.
«Apple в последние годы прикладывает огромные усилия, чтобы перенести производство из Китая в другие регионы - очевидно, на случай продолжения торговой войны США и Китая или еще более серьезных конфликтов. Поэтому Индия важна для Apple и как производственная база, и как гигантский рынок сбыта. Но при этом Индия не самая богатая страна, и там действуют региональные цены, поэтому многим индийским поставщикам выгоднее продавать технику на экспорт, при чем не только в Россию, но и на Ближний Восток или в развивающуюся Африку. В связи с этим Apple приняла решение надавить на индийских дистрибуторов. При этом блокировкой смартфонов пользователям не угрожают. Более того, через 90 дней, как это зачастую бывает с айфонами, они уже не совсем вроде как и новые, поэтому активируй уже, где хочешь», - пояснил Подстрешный.
Незаконный оборот iPhone на теневых рынках оценивается в 3-5%, половина из них приходится на Россию. А вот какой процент поступает именно из Индии, эксперт оценить не смог.
«Айфоны поступают к нам через Арабские Эмираты, Китая, Индии, Вьетнама. В целом Apple долю рынка серых айфонов оценивает примерно в 5% от общего объема продаж, а поскольку сейчас фактически весь российский рынок ушел в серую зону, то от этих 5% половина поступает к нам. Оценить процент именно индийских поставок затруднительно», - отметил директор «Навигатора».
По мнению Подстрешного, пока ничего не указывает, что россияне останутся без новых iPhone, более того сейчас смартфон можно купить по относительно хорошей цене.
«Поставщики в Россию немного перестарались с закупками 17-й модели, и когда ажиотаж спал, оказалось, что их лежит на складе даже с небольшим избытком. А если учесть еще и укрепившийся курс рубля, то в итоге сейчас парадоксальным образом сложилась ситуация, что очень благоприятный момент для покупки новых моделей, как новых, так и предыдущего поколения. Такая ситуация продлится, пока рубль будет укрепляться или пока не выйдет iPhone 18, на который наверняка тоже будет ажиотаж», - добавил Подстрешный.
