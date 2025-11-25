Скончался директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков
Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН сообщил о смерти директора учреждения, академика Михаила Горшкова. Ученому было семьдесят четыре года.
По данным института, Михаил Горшков скончался 24 ноября 2025 года. В сообщении подчеркивается, что он являлся лауреатом Государственной премии России в области науки и техники, доктором философских наук и членом президиума РАН.
Коллеги называют его одним из ключевых исследователей российского и советского периода, подчеркивая его вклад в развитие отечественной социологии, образование и научное руководство.
В институте отметили, что учёный не дожил одного месяца до своего семидесятипятилетия, передает «Радиоточка НСН».
