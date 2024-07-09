Байден после заявлений об ударе РФ по Киеву пообещал укрепить ПВО Украины
Американский президент Джо Байден пообещал проработать с украинским лидером Владимиром Зеленским меры по укреплению ПРО Украины, говорится в распространенном заявлении главы США.
Он заявил, что проведет встречу с Зеленским в Вашингтоне, «чтобы заявить о нашей твердой поддержке Украины». Вместе с союзниками США объявят о новых мерах по укреплению украинской системы противовоздушной обороны.
Ранее в Минобороны России заявили, что Обнародованные кадры подтверждают, что разрушения в Киеве произошли из-за падения ракеты ПВО, которую военные Украины выпустили из зенитного ракетного комплекса в черте города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru