Байден после заявлений об ударе РФ по Киеву пообещал укрепить ПВО Украины

Американский президент Джо Байден пообещал проработать с украинским лидером Владимиром Зеленским меры по укреплению ПРО Украины, говорится в распространенном заявлении главы США.

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Он заявил, что проведет встречу с Зеленским в Вашингтоне, «чтобы заявить о нашей твердой поддержке Украины». Вместе с союзниками США объявят о новых мерах по укреплению украинской системы противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны России заявили, что Обнародованные кадры подтверждают, что разрушения в Киеве произошли из-за падения ракеты ПВО, которую военные Украины выпустили из зенитного ракетного комплекса в черте города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Джо БайденСШАСпецоперацияПВОУкраина

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