Картаполов допустил завершение конфликта на Украине в 2025 году

Конфликт на Украине действительно может завершиться уже в 2025 году. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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Так он прокомментировал предсказание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее указал, что противостояние завершится в следующем году «либо мирной сделкой, либо уничтожением одной из сторон конфликта», сообщает RT.

«Орбан знает, что говорит... всё может быть», - заключил парламентарий.

Ранее президент Украины Позднее Зеленский заявил, что Киеву не нужны такие посредники, как Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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