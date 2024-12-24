Так он прокомментировал предсказание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее указал, что противостояние завершится в следующем году «либо мирной сделкой, либо уничтожением одной из сторон конфликта», сообщает RT.

«Орбан знает, что говорит... всё может быть», - заключил парламентарий.

Ранее президент Украины Позднее Зеленский заявил, что Киеву не нужны такие посредники, как Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

