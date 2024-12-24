Картаполов допустил завершение конфликта на Украине в 2025 году
Конфликт на Украине действительно может завершиться уже в 2025 году. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Так он прокомментировал предсказание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее указал, что противостояние завершится в следующем году «либо мирной сделкой, либо уничтожением одной из сторон конфликта», сообщает RT.
«Орбан знает, что говорит... всё может быть», - заключил парламентарий.
Ранее президент Украины Позднее Зеленский заявил, что Киеву не нужны такие посредники, как Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru