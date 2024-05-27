Орбан: Европа все больше втягивается в конфликт вокруг Украины
Политика Европы, которая все больше втягивается в конфликт на Украине и при этом не пытается оценить, во что это ей обойдется, безответственна, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана.
«Ничего более безответственного я в жизни не видел», – заявил премьер-министр. Он указал, что Североатлантический альянс хочет стать одной из сторон конфликта. Он также назвал безумной идею возвращения всеобщего воинского призыва в Евросоюзе. Орбан считает, что решение о службе венгерских граждан не должны приниматься «в Германии или Брюсселе».
Ранее премьер заявил, что Европа готовится к началу войны с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru