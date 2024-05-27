Орбан: Европа все больше втягивается в конфликт вокруг Украины

«Ничего более безответственного я в жизни не видел», – заявил премьер-министр. Он указал, что Североатлантический альянс хочет стать одной из сторон конфликта. Он также назвал безумной идею возвращения всеобщего воинского призыва в Евросоюзе. Орбан считает, что решение о службе венгерских граждан не должны приниматься «в Германии или Брюсселе».

Ранее премьер заявил, что Европа готовится к началу войны с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

