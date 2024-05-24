Орбан: Европа готовится к началу войны с Россией
Заявления политиков и журналистов на Западе свидетельствуют о том, что Европа готовится к началу войны с Россией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
Как напомнил Орбан, в прошлом двум мировым войнам предшествовала довольно долгая «подготовка» вступления в противостояние в СМИ. По словам политика, сегодня ситуация аналогичная: в Брюсселе и Вашингтоне ведется «подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту».
«Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков», — заявил Орбан.
Венгерский премьер отметил, что разговоры об «угрозе» со стороны России — маневр Запада для подготовки к вступлению в войну, нападение РФ на страну НАТО маловероятно.
Ранее Виктор Орбан заявил, что западные страны «в шаге» от отправки своих войск на Украину, подобные действия могут «утянуть Европу на дно», пишет Ura.ru.
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