Орбан допустил окончание конфликта на Украине в 2025 году

По словам Орбана, конфликт удастся завершить в следующем году, если на выборах президента США и в Европарламент победят выступающие за мир кандидаты. Одним из них премьер Венгрии назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа.

«Политические лидеры, выступающие за мир, могут выйти на первый план в Европе и Америке, и тогда мы сможем закончить войну к концу года», - добавил Орбан.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не готов участвовать в создании фонда военной помощи Украине на 100 миллиардов евро, передает «Радиоточка НСН».

