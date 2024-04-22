Орбан допустил окончание конфликта на Украине в 2025 году
Конфликт на Украине возможно урегулировать к концу следующего года, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом политик написал в своих соцсетях.
По словам Орбана, конфликт удастся завершить в следующем году, если на выборах президента США и в Европарламент победят выступающие за мир кандидаты. Одним из них премьер Венгрии назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа.
«Политические лидеры, выступающие за мир, могут выйти на первый план в Европе и Америке, и тогда мы сможем закончить войну к концу года», - добавил Орбан.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не готов участвовать в создании фонда военной помощи Украине на 100 миллиардов евро, передает «Радиоточка НСН».
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