Польша заявила о готовности полностью закрыть границу с РФ и Белоруссией

По его словам, польские силовики готовы к блокировке погранпереходов в случае необходимости и при принятии соответствующего решения.

«У нас уже есть для этого оборудование», — сказал Косиняк-Камыш, добавив, что у польских военных есть необходимые склады, фортификационные сооружения и укрепления.

Ранее в Литве приняли решение выкопать рвы контрмобильности у границы с Калининградской областью России и Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».