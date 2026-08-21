Польша заявила о готовности полностью закрыть границу с РФ и Белоруссией

Польша готова полностью закрыть границу с Россией и Белоруссией. Как пишет RT, об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Замминистра обороны Польши рассказал про подготовку к войне

По его словам, польские силовики готовы к блокировке погранпереходов в случае необходимости и при принятии соответствующего решения.

«У нас уже есть для этого оборудование», — сказал Косиняк-Камыш, добавив, что у польских военных есть необходимые склады, фортификационные сооружения и укрепления.

Ранее в Литве приняли решение выкопать рвы контрмобильности у границы с Калининградской областью России и Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Ашихмин
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