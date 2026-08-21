Промоутеры объяснили сокращение числа музыкальных фестивалей

Эд Ратников заявил НСН, что ситуация с организацией больших музыкальных фестивалей сейчас грустная, а Владимир Зубицкий вспомнил за это лето лишь три крупных мероприятия.

Ситуация с организацией крупных музыкальных фестивалей сейчас обстоит сложно из-за опасности проведения массовых мероприятий, однако сами люди готовы ходить на концерты под открытым небом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон» Эд Ратников.

«Сейчас сложно проводить фестивали с большим скоплением людей из-за соображений безопасности. Но русские люди — фаталисты и в основной своей массе спокойно относятся к происходящему, готовы развлекаться и проводить время осторожно, получать позитивные эмоции, несмотря ни на что. Это здорово, прекрасная тенденция», — раскрыл он.
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Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий, в свою очередь, заявил, что больших музыкальных фестивалей сегодня осталось крайне мало.

«Больших фестивалей осталось совсем немного. Это "Дикая мята", Sandlerfest, Пикник "Афиши". А в остальном много небольших фестивалей, которые проходят бесплатно на свежем воздухе, городские, но они не в счет», — отметил он.

Ранее народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил корреспонденту НСН, что во время спецоперации различные фестивали и праздники следует проводить тем людям, которые понимают, в какой ситуации находится страна, а не тем, кто пытается заставить граждан забыть об этом.

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ФОТО: Пресс-служба фестиваля "Дикая Мята"
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