Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий, в свою очередь, заявил, что больших музыкальных фестивалей сегодня осталось крайне мало.

«Больших фестивалей осталось совсем немного. Это "Дикая мята", Sandlerfest, Пикник "Афиши". А в остальном много небольших фестивалей, которые проходят бесплатно на свежем воздухе, городские, но они не в счет», — отметил он.

Ранее народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил корреспонденту НСН, что во время спецоперации различные фестивали и праздники следует проводить тем людям, которые понимают, в какой ситуации находится страна, а не тем, кто пытается заставить граждан забыть об этом.

