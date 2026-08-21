Самому старому в мире человеку исполнилось 117 лет

Уточняется, что Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир. Женщина пережила своего мужа Нормана, дочерей Джем и Энн, а также сестру Глэдис, которая умерла в возрасте 107 лет и 78 дней.

В настоящее время долгожительница живёт в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном. Свой день рождения она намерена отметить с членами семьи и друзьями.

Ранее старейшей жительницей Земли считалась монахиня из Бразилии Ина Канабарро Лукас. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», она умерла 30 апреля 2025 года в возрасте 116 лет и 326 дней.

