Песков: Слова оправдавшего подрыв «Северных потоков» Туска вызывают изумление
Лица, взорвавшие газопроводы «Северный поток» совершили «акт террористического саботажа против критической энергоинфраструктуры Европы». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя слова премьер-министра Польши Дональда Туска, призвавшего ФРГ не преследовать виновных в подрыве, представитель Кремля указал, что подобные высказывания «вызывают изумление».
«Если господин Туск выступает за подобные акты... и поддерживает их, кроме изумления и непонимания это ничего вызывать не может», - заключил он.
Ранее Туск заявил, что Германия не должна преследовать виновных в подрыве газопроводов. По его словам, винить нужно тех, кто занимался строительством в рамках этого проекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Продюсер Ратников рассказал, когда зарубежные звезды начнут выступать в России
- Промоутер Ратников увидел в концерте Канье Уэста в России луч надежды
- Польша заявила о готовности полностью закрыть границу с РФ и Белоруссией
- Промоутеры объяснили сокращение числа музыкальных фестивалей
- Автоюрист оценил новые правила прохождения техосмотра
- Военкор Коц оценил необходимость массовой мобилизации с важной оговоркой
- Самому старому в мире человеку исполнилось 117 лет
- Россиянам назвали стоимость отдыха на Фукуоке с прямым перелетом «Аэрофлота»
- Песков: Слова оправдавшего подрыв «Северных потоков» Туска вызывают изумление
- Стадионные концерты Вани Дмитриенко назвали ошибкой