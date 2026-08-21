Комментируя слова премьер-министра Польши Дональда Туска, призвавшего ФРГ не преследовать виновных в подрыве, представитель Кремля указал, что подобные высказывания «вызывают изумление».

«Если господин Туск выступает за подобные акты... и поддерживает их, кроме изумления и непонимания это ничего вызывать не может», - заключил он.

Ранее Туск заявил, что Германия не должна преследовать виновных в подрыве газопроводов. По его словам, винить нужно тех, кто занимался строительством в рамках этого проекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

