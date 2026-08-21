Промоутер Ратников рассказал, когда зарубежные звезды начнут выступать в России

Иностранные звёзды не теряют связи с российскими организаторами, но ждут более благоприятных условий для выступлений, заявил НСН Эд Ратников.

Генеральный директор концертного агентства TCI и генеральный продюсер театра «Одеон» Эд Ратников рассказал в пресс-центре НСН о перспективах возвращения в Россию зарубежных артистов и о том, чем сейчас живет индустрия развлечений.

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«Признаюсь честно: ряд очень известных и любимых в России международных артистов с нами на связи. Они ждут момента, когда сложатся наиболее благоприятные условия для возвращения в Россию. Тогда они с удовольствием поучаствуют и в фестивалях, и в концертах на аренах и стадионах. Но пока ситуация в мире сложная — политики не дают нам шансов. Мы стараемся продолжать реализовывать себя и радовать нашу дорогую российскую публику в других сферах развлекательного бизнеса», — отметил он.

Ранее стало известно, что Канье Уэст впервые выступит в России. Об этом сообщили организаторы. Концерты рэпера пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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