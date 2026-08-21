За первое полугодие 2026 года 200 тысяч человек поступило на контрактную службу, этого достаточно для решения текущих задач, заявил НСН военный корреспондент Александр Коц.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами заверил, что власти России не собираются объявлять массовую мобилизацию, так как в этом нет необходимости. Коц отметил, что поставленные на данный момент задачи могут быть выполнены без мобилизации.