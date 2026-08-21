Военкор Коц оценил необходимость массовой мобилизации с важной оговоркой
Александр Коц заявил НСН, что темп приема добровольцев на службу сопоставим с прошлогодним, этого вполне достаточно для решения текущих задач.
За первое полугодие 2026 года 200 тысяч человек поступило на контрактную службу, этого достаточно для решения текущих задач, заявил НСН военный корреспондент Александр Коц.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами заверил, что власти России не собираются объявлять массовую мобилизацию, так как в этом нет необходимости. Коц отметил, что поставленные на данный момент задачи могут быть выполнены без мобилизации.
«Если у нас высшее военно-политическое руководство говорит, что мобилизация не нужна, значит, не нужна. Им виднее. За первое полугодие 2026 года мы набрали 200 тысяч человек на контрактную службу, плюс 15 тысяч в добровольческий корпус, плюс под 40 тысяч человек в беспилотные войска. Это примерно такой же темп, как и в прошлом году. Для тех задач, которые сейчас решаются, этого достаточно. Какие в дальнейшем будут задачи, я предположить не могу», - рассказал он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее назвал слухи о возможной мобилизации частью вражеской пропаганды, направленной на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами в Госдуму.
Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев также говорил о том, то сейчас в России нет предпосылок для новой мобилизации, а обратная информация разгоняется противником, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны, передает «Царьград».
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