Возможно, после приезда американского рэпера Канье Уэста в Россию с концертом и другие зарубежные артисты захотят поработать здесь. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор концертного агентства TCI и генеральный продюсер театра «Одеон» Эд Ратников.

«Международный сектор артистов очень сильно закрылся. Есть, конечно, те, кто решается на риск и приезжает в Россию. Они рискуют тем, что их отключат от основных рынков. Но поток таких артистов пока достаточно небольшой. Очень мощный прецедент — анонс концерта Канье Уэста. Это здорово, это замечательно. Там много рисков, но я надеюсь, что молодые организаторы не дадут осечки, продумают все риски и проработают все сценарии. Надеюсь, всё получится хорошо. Это большой прецедент. Может быть, кто‑то из международных артистов, несмотря на санкции, тоже примет предложение российских промоутеров и захочет поработать у нас. Это было бы прекрасно», — заявил он.

Канье Уэст впервые выступит в России. Концерты артиста пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Организаторы ожидают до 160 тысяч зрителей. Билеты стоят от 9 до 160 тысяч рублей.

Ранее советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий заявил НСН, что если анонсированные в России концерты американского рэпера Канье Уэста все же состоятся, то на эти шоу приедут люди со всей страны и даже из ближнего зарубежья.

