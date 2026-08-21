Россиянам назвали стоимость отдыха на Фукуоке с прямым перелетом «Аэрофлота»
Появление новой полетной программы сделает отдых на Фукуоке более доступным для россиян, сказал НСН Воскан Арзуманов.
Фукуок - престижный вьетнамский курорт, и отдых на острове в среднем обойдется на 20-25% дороже, чем поездка в Нячанг, заявил в беседе с НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
«Аэрофлот» с 15 октября запустит регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок, сообщила пресс-служба авиакомпании. Полeты будут выполняться два раза в неделю: вылет из Шереметьево – по четвергам и воскресеньям, обратный рейс – по понедельникам и пятницам. Арзуманов отметил, что средняя стоимость отдыха на Фукуоке составит 90 тысяч рублей на человека.
«Сама Юго-Восточная Азия, Вьетнам и Китай, активно наращивают объемы. Разные авиакомпании летали на Фукуок и в прошлом году. В этом году заявился "Аэрофлот". Обычна эта компания просчитывает всю коммерцию от и до. Соответственно, если они заявляют новую полетную программу, значит, она будет востребована. Считать увеличение турпотока рано, но он явно вырастет на количество рейсов и самолетных кресел. В целом Фукуок станет доступнее. Чем больше авиаперевозок, чем больше конкуренции, тем привлекательнее цены. Турист только выиграет. Мы уже посчитали, что на человека тур обойдется в 90 тысяч рублей, из которых 65-70 тысяч рублей в среднем - перелет», - сказал он.
По словам собеседника НСН, это направление обойдется туристам почти на четверть дороже, чем отдых на другом популярном курорте Вьетнама Нячанге.
«Отдых на Фукуоке будет на 20-25% дороже Нячанга именно по проживанию. Перелет примерно одинаковый – лететь столько же. По проживанию на Фукуоке достаточно дорогих отелей высокого уровня. В целом Фукуок – курорт уровнем выше, чем Нячанг. Престижность курорта тоже влияет на цены», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что Индонезия рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с НСН допустил, что появление прямых рейсов в эту страну приведет к удорожанию туров на 30–40%.
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