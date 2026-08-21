По словам собеседника НСН, это направление обойдется туристам почти на четверть дороже, чем отдых на другом популярном курорте Вьетнама Нячанге.

«Отдых на Фукуоке будет на 20-25% дороже Нячанга именно по проживанию. Перелет примерно одинаковый – лететь столько же. По проживанию на Фукуоке достаточно дорогих отелей высокого уровня. В целом Фукуок – курорт уровнем выше, чем Нячанг. Престижность курорта тоже влияет на цены», - объяснил он.

Ранее сообщалось, что Индонезия рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с НСН допустил, что появление прямых рейсов в эту страну приведет к удорожанию туров на 30–40%.

