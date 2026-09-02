Трамп заявил о готовности к саммиту с Путиным при одном условии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Белом доме, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности российско-американского саммита в обозримом будущем, Трамп подчеркнул, что мог бы организовать встречу немедленно. Однако он предпочитает дождаться момента, когда конфликт будет подходить к завершению, выразив уверенность в скором наступлении этого события.