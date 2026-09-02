Трамп заявил о готовности к саммиту с Путиным при одном условии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Белом доме, передает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможности российско-американского саммита в обозримом будущем, Трамп подчеркнул, что мог бы организовать встречу немедленно. Однако он предпочитает дождаться момента, когда конфликт будет подходить к завершению, выразив уверенность в скором наступлении этого события.
Американский президент также отметил, что поддерживает регулярный диалог как с Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его мнению, оба руководителя способны остановить продолжающееся противостояние.
«Я взаимодействую с ними обоими и думаю, что они остановят это», — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее допустил, что главы России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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