В ВСУ призвали украинцев до зимы подготовить укрытия в подвалах

При этом украинский командир сделал неожиданную оговорку относительно эффективности подобных мер. Он признал, что обустройство импровизированных укрытий в жилых зданиях не дает гарантий того, что мирные граждане «останутся живыми и невредимыми» в случае ударов.

Крупнейшая украинская сеть продуктовых магазинов «АТБ» ранее ввела ограничения на продажу отдельных категорий товаров в своих супермаркетах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

