В ВСУ призвали украинцев до зимы подготовить укрытия в подвалах
Командир бригады сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко призвал сограждан до наступления зимы самостоятельно подготовить укрытия в подвалах и подъездах жилых домов. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале подразделения, передает РИА Новости.
Представитель ВСУ обратился к жителям городов и поселков с просьбой объединить усилия для оборудования безопасных мест. По его словам, необходимо привести в порядок подвальные помещения и подъезды, чтобы там можно было переждать воздушные тревоги. Федоренко рекомендовал заблаговременно сделать запасы продовольствия и питьевой воды, а также организовать спальные места.
При этом украинский командир сделал неожиданную оговорку относительно эффективности подобных мер. Он признал, что обустройство импровизированных укрытий в жилых зданиях не дает гарантий того, что мирные граждане «останутся живыми и невредимыми» в случае ударов.
Крупнейшая украинская сеть продуктовых магазинов «АТБ» ранее ввела ограничения на продажу отдельных категорий товаров в своих супермаркетах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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