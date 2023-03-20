Омбудсмен ДНР обвинила Украину в пытках пленных

Украинские военнослужащие придумывают новые виды пыток для российских солдат, рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

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По ее словам, ситуация с военнопленными ухудшается - украинские силовики стали пытать пленных российских солдат «еще более изощренным способом». Виновных передадут российским следователям, и это обернется для ВСУ «большим уголовным делом».

«Наши ребята молодцы, в любом случае. Они держатся. Они не падают духом. Их не сломали», - заключила Морозова.

Ранее западные аналитики, принимавшие участие в закрытой конференции ведущих экспертов США по внешней политике, подсчитали потери среди украинской армии.

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ФОТО: РИА Новости
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