Военкор Сладков сообщил об отражении атаки ВСУ в Запорожской области

Российские силы отбили атаку украинской армии в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Российская армия уничтожила группу украинских диверсантов в Запорожской области

По его словам, бойцы 42-й дивизии отразили атаку ВСУ и уничтожили 34 танка противника.

Российские бойцы уничтожили часть атакующих. Остатки подразделений ВСУ отошли назад.

Военкор уточнил, что российские военнослужащие взяли пленных.

О разведке боем ВСУ ранее сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уточнил, что украинские командиры бросили в бой десятки человек при поддержке бронетехники, пишет НСН.

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