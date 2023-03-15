Военкор Сладков сообщил об отражении атаки ВСУ в Запорожской области
Российские силы отбили атаку украинской армии в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.
По его словам, бойцы 42-й дивизии отразили атаку ВСУ и уничтожили 34 танка противника.
Российские бойцы уничтожили часть атакующих. Остатки подразделений ВСУ отошли назад.
Военкор уточнил, что российские военнослужащие взяли пленных.
О разведке боем ВСУ ранее сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уточнил, что украинские командиры бросили в бой десятки человек при поддержке бронетехники, пишет НСН.
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