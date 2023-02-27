Окно возможностей? Рогов допустил наступление ВСУ в конце марта
ВСУ могут начать наступление с разных направлений, при этом новое западное вооружение уже начали использовать в боевых действиях, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
Первое «окно» для наступления Вооруженных сил Украины может возникнуть в конце марта, когда произойдет пополнение подразделений ВСУ, также будет поставлена западная военная техника, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с НСН.
Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Berliner Morgenpost заявил, что ВСУ начнут свое контрнаступление весной. По его словам, задача контрнаступления — «вбить клин» на юге — между Крымом и материковой частью России. Владимир Рогов отметил, что скопления войск ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области на сегодняшний день не наблюдается.
«Первое окно возможностей для режима Зеленского может возникнуть в конце марта. Тогда ожидается пополнение подразделений боевиков ВСУ новыми людьми, которых отловят на улицах. Плюс вопрос по поставкам военной техники, но я бы не полагался на официальные сводки. Нет сомнения, что часть техники, которая, только заявлено, что будет поставляться, уже присутствует в наличии и используется для ведения боевых действий или ждет своего часа для ведения контрнаступления», - сказал Рогов.
Он отметил, что скопления войск Украины вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области пока не наблюдается. По словам Рогова, ВСУ скапливают силы на границе Днепропетровской и Запорожской областей, где обучают новобранцев.
«Если речь идет о Запорожском направлении, я не вижу готовности (наступления ВСУ – ред. НСН). Может быть, они очень хорошо все прячут и скрывают от нас, но желаемое выдается за действительное. Вдоль линии боевого соприкосновения они сейчас не скапливают силы, а скапливают их на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Там они проводят боевое слаживание, обучают новобранцев и тех людей, кого загнали на мобилизацию. Большие скопления боевиков находится на удалении от линии боевого соприкосновения в 70-80 километров. Видно, что добавилось количество боеприпасов, у них нет снарядного голода», - указал собеседник НСН.
Также Рогов рассказал, что в Запорожской области нет больших проблем с передвижением техники, в том числе по пересеченной местности.
«В большой России распутица начинается во время таяния снега и после него. У нас зима бесснежная, снег выпал всего два-три раза, буквально на несколько часов. Если пойдут дожди, тогда распутица будет. Сейчас я бы не сказал, что есть большие проблемы и сложности в передвижении, в том числе и по пересеченной местности. По сравнению с ДНР и ЛНР, погода значительно теплее в этом году», - резюмировал Рогов.
Ранее, 27 февраля, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что весной грядет большое сражение. По его словам, весной Киев попытается атаковать на Запорожском направлении для последующего прорыва к Крыму.
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