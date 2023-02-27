Рогов заявил о готовности к главной битве с Киевом
Наступление украинских войск на Южном направлении может привести к решающей битве спецоперации. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что наступление ВСУ на юге может стать для них фатальным. По словам Рогова, решение о подобной атаке продавливают страны Запада.
Ранее, 24 февраля, Владимир Рогов заявлял, что украинские военные в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тогда он отмечал, что обстановка на запорожском участке фронта остается напряженной, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 574 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 774 / сут.
- Умер политолог Глеб Павловский
- СМИ сообщили о сильном взрыве в Киеве
- Белгородский губернатор Гладков заявил, что его пока не отпускают из больницы
- Путин заявил о защите России от неонацистов
- Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций
- В Германии сообщили о планах проведения совместных военных учений с США и Польшей
- СМИ: Центробанк уволит тысячу сотрудников из центрального аппарата
- ООН и Турция потребовали гарантий от Запада по зерновой сделке
- Пригожин обвинил ВСУ в применении фосфорного оружия
- Марочко заявил, что наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru