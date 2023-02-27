Рогов заявил о готовности к главной битве с Киевом

Наступление украинских войск на Южном направлении может привести к решающей битве спецоперации. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

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Он отметил, что наступление ВСУ на юге может стать для них фатальным. По словам Рогова, решение о подобной атаке продавливают страны Запада.

Ранее, 24 февраля, Владимир Рогов заявлял, что украинские военные в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тогда он отмечал, что обстановка на запорожском участке фронта остается напряженной, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперация
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