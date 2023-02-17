Российские спецслужбы рассказали о подавленном боевом духе ВСУ в Запорожье
Боевой дух военнослужащих ВСУ на Запорожском направлении подавлен, украинские солдаты допускают возможность оставить позиции. Об этом сообщил представитель российских спецслужб агентству РИА Новости.
Отмечается, что сотрудник спецслужб сослался на данные, полученные от местных самих украинских военных и от местных жителей.
По словам собеседника агентства, в рядах украинской армии увеличивается недовольство снабжением и командованием, лекарства и продукты военные собирают у местных жителей.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что если бы украинские власти назвали точное количество погибших военных ВСУ в ходе российской спецоперации, многие украинцы начали бы бежать из страны. Об этом сообщило агентство НСН.
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