Российские спецслужбы рассказали о подавленном боевом духе ВСУ в Запорожье

Боевой дух военнослужащих ВСУ на Запорожском направлении подавлен, украинские солдаты допускают возможность оставить позиции. Об этом сообщил представитель российских спецслужб агентству РИА Новости.

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Отмечается, что сотрудник спецслужб сослался на данные, полученные от местных самих украинских военных и от местных жителей.

По словам собеседника агентства, в рядах украинской армии увеличивается недовольство снабжением и командованием, лекарства и продукты военные собирают у местных жителей.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что если бы украинские власти назвали точное количество погибших военных ВСУ в ходе российской спецоперации, многие украинцы начали бы бежать из страны. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСпецслужбыРоссияВСУ
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