Офицер ВСУ заявил, что российские бойцы не позволяют ВСУ собираться в группы
5 сентября 202403:03
Военнослужащие России не позволяют бойцам Украины собираться в группы, сообщил в интервью YouTube-каналу Politeka украинский офицер Кирилл Сазонов.
«У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего», — указал он. Сазонов в качестве примера привел случай, когда двенадцать бойцов ВСУ просто собрались покурить. В результате половина были ранены, столько же убиты.
Ранее стало известно, что в результате удара убиты и ранены свыше 300 украинских военных, среди которых были и иностранные инструкторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru