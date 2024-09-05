Офицер ВСУ заявил, что российские бойцы не позволяют ВСУ собираться в группы

«У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего», — указал он. Сазонов в качестве примера привел случай, когда двенадцать бойцов ВСУ просто собрались покурить. В результате половина были ранены, столько же убиты.

Ранее стало известно, что в результате удара убиты и ранены свыше 300 украинских военных, среди которых были и иностранные инструкторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

