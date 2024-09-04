СМИ: В результате удара в Полтаве убиты и ранены свыше 300 военных ВСУ
4 сентября 202400:33
В Полтаве удар по учебно-тренировочному центру войск связи Вооруженных сил Украины был нанесён двумя российскими крылатыми ракетами «Искандер-М», сообщает RT.
Одна ракета попала между третьим и четвёртым этажами здания. Взрыв уничтожил перекрытия четвёртого и пятого этажей. Вторая ракета попала в крышу здания, произошло обрушение.
В результате удара убиты и ранены свыше 300 украинских военных, среди которых были и иностранные инструкторы.
Ранее ВС РФ за ночь нанесли 34 удара по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru