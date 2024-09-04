ВСУ признали гибель военных после удара ВС России по Полтаве
При ударе Вооруженных сил России по украинскому учебному центру в Полтаве есть погибшие, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление Сухопутных войск ВСУ.
«Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших братьев и сестер, военнослужащих», — следует из сообщения.
Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена заявила, что потери в результате удара составили 47 человек, более 200 человек получили ранения.
Ранее стало известно, что в результате удара убиты и ранены свыше 300 украинских военных, среди которых были и иностранные инструкторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru