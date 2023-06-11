Офис Зеленского отверг возможность переговоров с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал возможность переговоров Москвы и Киева, пишут СМИ.

Новые регионы и денацификация. В Совфеде назвали условия для переговоров России и Украины

В настоящее время переговорный процесс невозможен, считает Подоляк. По его словам, Киев не примет мирные инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки.

Советник главы офиса назвал мирные переговоры «бессмысленными и самоубийственными» для Украины и Европы.

Посол России в США Анатолий Антонов упрекнул Вашингтон за нежелание искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что Соединенные Штаты не сделали ничего, чтоб усадить Киев за стол переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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