В настоящее время переговорный процесс невозможен, считает Подоляк. По его словам, Киев не примет мирные инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки.

Советник главы офиса назвал мирные переговоры «бессмысленными и самоубийственными» для Украины и Европы.

Посол России в США Анатолий Антонов упрекнул Вашингтон за нежелание искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что Соединенные Штаты не сделали ничего, чтоб усадить Киев за стол переговоров, передает «Радиоточка НСН».

