Очередная воздушная тревога объявлена по всей Украине
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Это следует из информации официального ресурса для оповещения жителей республики.
Днём ранее на Украине воздушная тревога объявлялась несколько раз. Это происходит практически автоматически, когда средства воздушного контроля фиксируют взлёт российских истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия Миг-31, способных нести ракету «Кинжал», либо при запуске ракет наземного и морского базирования.
По сообщениям украинских СМИ последних минут, взрывы раздались, в частности, в городе Сумы. Как отмечает RT, в конце прошлой недели было объявлено о переводе всех учебных заведений в Киевской области на дистанционное обучение из-за регулярных воздушных тревог.
Днём ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подробно комментировать взрывы на окраине Мариуполя, который находится пол российским контролем. Как передаёт НСН, представитель Кремля связал это с ходом специальной военной операции.
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