Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о взрывах в Мариуполе «связан с ходом специальной военной операции», сообщает РИА Новости.
Он отказался как-либо комментировать сообщения по данной теме, посоветовав обратиться в Минобороны РФ.
«Это вопрос, который связан с ходом специальной военной операции. Поэтому вашим адресатом здесь является министерство обороны», - заключил представитель Кремля.
Ранее жители Мариуполя опубликовали видео со столбами дыма и заявили, что на окраине города произошли взрывы, сообщает RT.
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