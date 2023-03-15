Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о взрывах в Мариуполе «связан с ходом специальной военной операции», сообщает РИА Новости.

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Он отказался как-либо комментировать сообщения по данной теме, посоветовав обратиться в Минобороны РФ.

«Это вопрос, который связан с ходом специальной военной операции. Поэтому вашим адресатом здесь является министерство обороны», - заключил представитель Кремля.

Ранее жители Мариуполя опубликовали видео со столбами дыма и заявили, что на окраине города произошли взрывы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Нвоости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияДмитрий ПесковМариуполь
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