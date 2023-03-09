Ложный сигнал воздушной тревоги прозвучал на Кубани

В сообщении говорится, что фейковый сигнал прозвучал в период с 13:30 до 16:00 в эфире частных радиостанций в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Курганинске и Армавире.

Отмечается, что поддельный сигнал, который попал в эфир из-за хакерской атаки, был оперативно прерван.

Ранее ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в Москве, а также в Свердловской области, сообщает НСН.