Ложный сигнал воздушной тревоги прозвучал на Кубани

Ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в эфире радиостанций в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

МЧС опровергло сообщения о фейковой воздушной тревоге в регионах

В сообщении говорится, что фейковый сигнал прозвучал в период с 13:30 до 16:00 в эфире частных радиостанций в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Курганинске и Армавире.

Отмечается, что поддельный сигнал, который попал в эфир из-за хакерской атаки, был оперативно прерван.

Ранее ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в Москве, а также в Свердловской области, сообщает НСН.

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ТЕГИ:ХакерыКибербезопасностьКраснодарский КрайФейкРадиостанция
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