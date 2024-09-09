Обязательную эвакуацию объявили в Сумской области

Обязательную эвакуацию объявили из трех населенных пунктов Шосткинского района Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале объявила Сумская областная военная администрация.

В Димитрове в подконтрольной Киеву части ДНР эвакуируют учреждения и предприятия

Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Глухов, Свесса и Эсмань.

Вопросы первого этапа эвакуации были затронуты на выездном заседании координационного штаба.

Ранее сообщалось, что украинские власти осуществляют обязательную эвакуацию из 14 подконтрольных Киеву населенных пунктов в ДНР.

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