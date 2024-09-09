Обязательную эвакуацию объявили в Сумской области
9 сентября 202420:02
Обязательную эвакуацию объявили из трех населенных пунктов Шосткинского района Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале объявила Сумская областная военная администрация.
Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Глухов, Свесса и Эсмань.
Вопросы первого этапа эвакуации были затронуты на выездном заседании координационного штаба.
Ранее сообщалось, что украинские власти осуществляют обязательную эвакуацию из 14 подконтрольных Киеву населенных пунктов в ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обязательную эвакуацию объявили в Сумской области
- Суд приговорил жителя Вильнюса к шести месяцам за атаку на посольство России
- Суд лишил биатлонистов Слепцову и Устюгова золотых медалей Олимпиады в Сочи
- В Приморье задержали второго подозреваемого в вымогательстве у участника СВО
- СМИ: Более 160 человек умерли в США от препаратов для похудения
- СМИ: Иноагент Галкин может запустить программу на украинском ТВ
- Публикация RT помогла семье восстановить обстоятельства гибели военного
- Роспотребнадзор заявил о санитарных нарушениях в кафе «Шоколадница» в Москве
- В Москве арестовали двух мужчин после стрельбы у ресторана на Патриарших прудах
- Кейт Миддлтон заявила о завершении курса лечения от рака
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru