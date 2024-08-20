В Димитрове в подконтрольной Киеву части ДНР эвакуируют учреждения и предприятия

Администрация подконтрольного Киеву города Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике начала эвакуацию органов власти и предприятий. Об этом заявил глава администрации Юрий Третьяк, передает украинский «24-й канал».

В городе эвакуируют учреждения, а также закроют магазины и рынки.

«Очень напряженная ситуация, и тенденция идет к ухудшению. Если у Покровска (Красноармейска. - НСН) еще есть две недели, по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет», — заявил Третьяк.

По его словам, «остаются считанные дни» на эвакуацию.

Ранее Киев объявил о планах принудительно вывезти детей из Красноармейска на подконтрольной Украине части ДНР. По данным властей, у жителей есть одна-две недели, чтобы покинуть город.

Между тем российские военные взяли под контроль в ДНР железнодорожную станцию Выемка, населенные пункты Артемово (Зализное) и Нью-Йорк, пишет Ura.ru.

