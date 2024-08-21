Власти Украины эвакуируют семьи с детьми из 14 населенных пунктов ДНР

В ведомстве уточнили, что принудительная эвакуация затронет не только города Красноармейск и Родинское, но и такие населенные пункты, как Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР с населением более 61 тыс. человек по состоянию на 2022 год. Город является важным транспортным узлом с железнодорожным и автомобильным сообщением, связывающим Донецк с Днепропетровской областью и северными городами, подконтрольными Киеву, такими как Краматорск и Славянск, передает «Радиоточка НСН».