Власти Украины эвакуируют семьи с детьми из 14 населенных пунктов ДНР
Украинские власти осуществляют обязательную эвакуацию из 14 подконтрольных Киеву населенных пунктов в ДНР, сообщается в Telegram-канале Министерства реинтеграции страны.
В заявлении отмечается, что эвакуируются дети вместе с родителями. Решение было единогласно утверждено на заседании координационного штаба, занимающегося вопросами обязательной эвакуации населения.
В ведомстве уточнили, что принудительная эвакуация затронет не только города Красноармейск и Родинское, но и такие населенные пункты, как Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР с населением более 61 тыс. человек по состоянию на 2022 год. Город является важным транспортным узлом с железнодорожным и автомобильным сообщением, связывающим Донецк с Днепропетровской областью и северными городами, подконтрольными Киеву, такими как Краматорск и Славянск, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru