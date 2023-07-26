ОБСЕ заявила о готовности наблюдать за перемирием на Украине
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид заявила о готовности международной структуры стать наблюдателем за перемирием на Украине, сообщает РИА Новости.
По ее словам, необходимо будет следить за прекращением огня. К перемирию должны прийти обе стороны конфликта, но до этого еще далеко, считает Шмид.
Она напомнила, что ОБСЕ принимала участие в деятельности специальной мониторинговой комиссии в Донбассе. Прогресса не удалось достичь из-за «отсутствия консенсуса между сторонами», добавила политик.
Президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье заявил о провале контрнаступления Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На митинг против концерта Rammstein в Вене вышли сотни человек
- В Qiwi усомнились в отмене ограничения ЦБ на снятие наличных
- ОБСЕ заявила о готовности наблюдать за перемирием на Украине
- СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве
- В Москве возбудили уголовное дело из-за хищения 227 млн рублей из бюджета
- ВСУ обстреляли Токмакский район в Запорожской области
- Более 30 деревень в Вологодской области закрыли на карантин из-за птичьего гриппа
- Шесть человек пострадали в Нью-Йорке при обрушении строительного крана
- Зеленский внес в Верховную раду проект о продлении мобилизации
- Автоэксперт Славнов объяснил, почему нельзя заезжать на машине в глубокие лужи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru