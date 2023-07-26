ОБСЕ заявила о готовности наблюдать за перемирием на Украине

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид заявила о готовности международной структуры стать наблюдателем за перемирием на Украине, сообщает РИА Новости.

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По ее словам, необходимо будет следить за прекращением огня. К перемирию должны прийти обе стороны конфликта, но до этого еще далеко, считает Шмид.

Она напомнила, что ОБСЕ принимала участие в деятельности специальной мониторинговой комиссии в Донбассе. Прогресса не удалось достичь из-за «отсутствия консенсуса между сторонами», добавила политик.

Президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье заявил о провале контрнаступления Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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