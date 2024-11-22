По его словам, премьер-министр «настаивает на том, что все западные страны, в том числе Великобритания, должны увеличить военный потенциал, должны предоставлять Украине больше помощи».

Дипломат пришел к выводу, что Стармер «не осознает реальную ситуацию, заключающуюся в том, что сейчас дела обстоят по-другому». Отмечается, что до этого британский премьер «позволял себе менее резкие заявления и более взвешенные оценки ситуации».

Ранее представитель Стармера отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что британские дальнобойные ракеты Storm Shadow якобы были впервые использованы Украиной для удара вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

