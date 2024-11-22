Посол РФ: Британский премьер не понимает реальную ситуацию на Украине
Глава правительства Великобритании Кир Стармер не понимает реальную ситуацию на поле боя на Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление российского посла в Британии Андрея Келина.
По его словам, премьер-министр «настаивает на том, что все западные страны, в том числе Великобритания, должны увеличить военный потенциал, должны предоставлять Украине больше помощи».
Дипломат пришел к выводу, что Стармер «не осознает реальную ситуацию, заключающуюся в том, что сейчас дела обстоят по-другому». Отмечается, что до этого британский премьер «позволял себе менее резкие заявления и более взвешенные оценки ситуации».
Ранее представитель Стармера отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что британские дальнобойные ракеты Storm Shadow якобы были впервые использованы Украиной для удара вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru