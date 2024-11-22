Симоньян заявила, что после обращения Путина нужно подождать, «кто первый даст заднюю»

Так она отреагировала на обращение президента России Владимира Путина, который заявил об испытаниях новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Журналист опубликовала одно из заявлений главы государства о том, что РФ считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против России.

Ранее в Пентагоне заявили, что США обеспокоены применением Москвой нового типа вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

