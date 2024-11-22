Симоньян заявила, что после обращения Путина нужно подождать, «кто первый даст заднюю»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram, что нужно подождать, «кто первый даст заднюю», однако на деле такой вопрос не возникает.

«Ядерный гиперзвук»: Путин объявил об ударе ракетой «Орешник» и напугал весь мир

Так она отреагировала на обращение президента России Владимира Путина, который заявил об испытаниях новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Журналист опубликовала одно из заявлений главы государства о том, что РФ считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против России.

Ранее в Пентагоне заявили, что США обеспокоены применением Москвой нового типа вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыВладимир ПутинМаргарита Симоньян

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