Фицо и Вучич вместе посетят Москву
22 ноября 202400:01
Глава правительства Словакии Роберт Фицо и лидер Сербии Александр Вучич договорились совместно посетить Москву, сообщает РИА Новости.
Это произойдет в мае 2025 года. Главы государств прибудут в российскую столицу на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Ранее Вучич заявил, что президент РФ Владимир Путин «не блефует», говоря о готовности защищать страну всеми видами оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru