Фицо и Вучич вместе посетят Москву

Глава правительства Словакии Роберт Фицо и лидер Сербии Александр Вучич договорились совместно посетить Москву, сообщает РИА Новости.

Вучич: Путин «не блефует», говоря о готовности защищать страну всеми видами оружия

Это произойдет в мае 2025 года. Главы государств прибудут в российскую столицу на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Ранее Вучич заявил, что президент РФ Владимир Путин «не блефует», говоря о готовности защищать страну всеми видами оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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