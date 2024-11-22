Фицо и Вучич вместе посетят Москву

Это произойдет в мае 2025 года. Главы государств прибудут в российскую столицу на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Ранее Вучич заявил, что президент РФ Владимир Путин «не блефует», говоря о готовности защищать страну всеми видами оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

