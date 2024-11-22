Гетц объявил о снятии своей кандидатуры на пост генпрокурора США

«Министерство юстиции Трампа должно начать работу с первого дня», – заявил парламентарий.

Гетц выразил поддержку победившему на президентских выборах Дональду Трампу. Он указал, что польщен тем, что политик хотел назначить именно его на пост главы министерства юстиции.

Ранее Гетц говорил, что Киеву не вернут Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

