Гетц объявил о снятии своей кандидатуры на пост генпрокурора США

Американский конгрессмен Мэтт Гетц объявил в соцсети X о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на должность генерального прокурора и главы министерства юстиции США.

Конгрессмен заявил, что Трамп высказался против помощи Украине

«Министерство юстиции Трампа должно начать работу с первого дня», – заявил парламентарий.

Гетц выразил поддержку победившему на президентских выборах Дональду Трампу. Он указал, что польщен тем, что политик хотел назначить именно его на пост главы министерства юстиции.

Ранее Гетц говорил, что Киеву не вернут Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАДональд ТрампКонгресс США

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