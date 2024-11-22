В ФРГ назвали ордер МУС на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок

По ее словам, около трети поставок оружия для армии Израиля осуществляется из Берлина, а за последний год - почти половина. Парламентарий отметила, что решение о введении эмбарго на поставки оружия Израилю «давно назрело».

Ранее Шольц отказался поддержать прекращения огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

