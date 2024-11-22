В ФРГ назвали ордер МУС на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок
В Германии глава партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила в соцсетях, что выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху – «громкая пощечина» немецкому канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД Германии Анналене Бербок.
По ее словам, около трети поставок оружия для армии Израиля осуществляется из Берлина, а за последний год - почти половина. Парламентарий отметила, что решение о введении эмбарго на поставки оружия Израилю «давно назрело».
Ранее Шольц отказался поддержать прекращения огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru