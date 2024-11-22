Бывшие сотрудники Блиновской рассказали подробности ее бизнеса

Бизнес-интересы российского блогера Елены Блиновской обслуживало более 20 компаний, сообщают «Известия».

Суд в Москве признал Блиновскую банкротом

Об этом на заседании Савеловского райсуда заявили ее бывшие сотрудники. По их словам, руководители этих юрлиц и ИП выполняли свою роль лишь номинально, потому что их расчетные счета находились под полным контролем семьи Блиновских. На них поступали деньги от участников «марафонов желаний», а затем — траншами до 35 млн руб. — выводились на счета четы Блиновских.

Блиновская может выйти из СИЗО к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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