Бывшие сотрудники Блиновской рассказали подробности ее бизнеса
Бизнес-интересы российского блогера Елены Блиновской обслуживало более 20 компаний, сообщают «Известия».
Об этом на заседании Савеловского райсуда заявили ее бывшие сотрудники. По их словам, руководители этих юрлиц и ИП выполняли свою роль лишь номинально, потому что их расчетные счета находились под полным контролем семьи Блиновских. На них поступали деньги от участников «марафонов желаний», а затем — траншами до 35 млн руб. — выводились на счета четы Блиновских.
Блиновская может выйти из СИЗО к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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